TV: JUST NU: MFF har vänt - Rieks placerar in bollen efter Rosenbergs starka förarbete

Östersund rivstartade i matchen. Redan efter 15 minuters spel ledde laget med 2-0. Det första målet var en riktig bjudning av MFF. Anders Christiansen spelade fram bollen till Ludvig Fritzson som kunde stöta in 1-0 fri med Johan Dahlin i MFF-målet.

Åtta minuter efter Fritzsons ledningsmål rann Hosam Aiesh igenom och kunde placera in 2-0 till hemmalaget. Bollen satt till höger om Dahlin och gick in i mål via stolpen.

Första halvlek bjöd på böljande spel och efter dryga 30 minuters spel kunde MFF göra två snabba mål. Först placerade Sören Rieks in 1-0 med vänsterfoten innan Marcus Antonsson kunde trycka dit 2-2 från nära håll. Anfallaren fick öppet mål efter ett fint inlägg från Rieks och hade inga problem att raka in bollen.

Dryga tio minuter in i andra halvlek kom nästa MFF-mål. Markus Rosenberg spelade in bollen i straffområdet. Där höll sig Rieks framme och placerade in 3-2 med vänster bredsida. Danskens andra mål för kvällen och 3-2 till MFF.

Startelvor:

Östersund: Keita – Mukiibi, Bergqvist, Pettersson, Widgren – Edwards, Amin, Tekie – Fritzson, Islamovic, Aiesh

Malmö FF: Dahlin – Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari – Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks – Rosenberg, Antonsson

