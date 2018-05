TV: JUST NU: MFF slår till direkt i andra - Svanberg gör 2-1

Serieledaren Hammarby tar emot regerande mästaren Malmö FF - där Daniel Andersson gör sin första match som tränare.

Jiloan Hamad har haft en skadekänning och testades sent av Bajen. Men mittfältaren finns inte med i startelvan mot MFF.

- Det är bättre för mig att börja på bänken och hoppa in i den här matchen. Det kommer viktiga matcher framåt, säger Hamad till C More.

Daniel Andersson startar med den kritiserade värvningen Bonke Innocent på mittfältet i sin första match som tränare i MFF. Det är Innocent första start för året och blott andra totalt.

Det blev en frejdig inledning på matchen och i den 12:e minuten var det nära att Hammarby tog ledningen. Simon Sandberg stod för ett fint förarbete och hittade in med en boll som Nikola Djurdjic sånär kunde peta in vid den bortre stolpen.

Det var dock gästerna som skulle ta ledningen. Mattias Svanberg tog ett avslut som täcktes, och på returen kunde Sören Rieks klippa in 1-0 för Malmö.

Bajen skulle komma tillbaka. I den 36:e minuten slog Muamer Tankovic en fin frispark som såg ut att nickskarvas in i eget mål av Carlos Strandberg.

Andra halvlek hann knappt börja innan Strandberg satte fart på vänsterkanten. Anfallaren slog ett mycket fint inlägg som Mattias Svanberg vräkte sig fram och styrde in 2-1 på.

Lagens startelvor:

Hammarby: Wiland - Sandberg, Paulsen, Fällman, Solheim - Andersen, Tankovic, Junior - Khalili, Djurdjic, Dibba.

Malmö FF: Andersson – Larsson, Nielsen, Brorsson, Binaku – Svanberg, Lewicki, Innocent, Rieks – Strandberg, Rosenberg.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.