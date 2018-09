TV: JUST NU: Mönsteranfall av MFF - Rieks prickar stolpen

Malmö FF hade en tung vårsäsong i allsvenskan men har fått upp farten. Senast föll man dock borta mot Norrköping, men laget är i högsta grad med i kampen om Europaplatserna.

På söndagen tar MFF emot Sundsvall på hemmaplan och då har man chansen att ta sig förbi Hammarby och upp på tredje plats i tabellen.

När MFF:s startelva presenterades stod det klart att Markus Rosenberg och Marcus Antonsson bildar anfallspar. Dessutom startar Bonke Innocent på mittfältet tillsammans med Fouad Bachirou.

I Sundsvall saknas den avstängda duon David Myrestam och Juanjo Ciercoles.

Noterbart är också att MFF-spelaren Romain Gall möter sitt gamla lag för första gången sedan övergången i somras.

Matchen inleddes i ett något trevande tempo, men duellspelet var intensivt och det smällde i många dueller. Lagen hade dock svårt att skapa chanser men efter tio minuter skapade Sundsvall matchens första farlighet.

Linus Hallenius drev bollen på offensiv planhalva och testade avslut mot MFF-målet. Walter Viitala gjorde dock inget misstag utan kunde rädda relativt enkelt.

Efter 20 minuters spel skapade Malmö en fin chans. Skånelaget kombinerade sig fram i straffområdet och Sören Rieks fick fritt skottläge i straffområdet. Men danskens avslut räddades av William Eskelinen i Sundsvalls mål som tippade bollen i stolpen och vidare ut till en resultatlös hörna.

Några minuter senare var MFF åter igen nära att ta ledningen. På en frispark från Behrang Safari dök Lasse Nielsen upp på bortre stolpen. Mittbacken försökte placera in bollen men han fick inte till avslutet och bollen smet utanför Eskelinens högra stolpe.

Startelvor:

Malmö FF: Viitala – Larsson, Brorsson, Nielsen, Safari – Gall, Bachirou, Innocent, Rieks – Rosenberg, Antonsson

Sundsvall: Eskelinen – Moros Gracia, Björkander, Moreno – Tamimi, Batanero, Berg, Olsson – Sema, Hallenius, Wilson

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds på C More Fotboll och streamas via cmore.se.