TV: JUST NU: Mrabtis drömminuter - tvåmålsskytt mot Trelleborg

Djurgården-anfallaren Aliou Badji började på bänken i de två senaste mötena med Hammarby och BP, vilket gjorde att han uttryckte sitt missnöje över det i media. I eftermiddag var han däremot tillbaka i klubbens startelva mot Trelleborg på Vångavallen.

Badji var även inblandad direkt i flera farliga situationer för Djurgården framför mål. I den 15:e minuten slog TFF-målvakten Dennis Petersson en något för hård passning till Isak Jönsson, som inte lyckades ta emot bollen och fick se Badji komma fri framför mål. Anfallaren hamnade däremot i en snäv yta och mäktade inte med något avslut.

Därefter höll sig anfallaren framme igen i straffområdet, men prickade den här gången ena stolpen. Till slut fick laget utdelning, men i stället genom en annan anfallare.

Kerim Mrabti sköt i den 42:e minuten 1-0 till bortalaget och utökade en minut senare till 2-0, framspelad av Haris Radetinac efter en långboll.

- Matchen är inte slut än, men får vi med tre poäng, så är det viktigt, säger Mrabti till C More i halvtid.

Startelvor:

Trelleborg: Petersson - Hörberg, Jönsson, Blomqvist, Nielsen, Tideman - Andersson, Olsson, Nilsson - Hümmet - Camara Jönsson.

Djurgården: Isaksson - Gunnarsson, Danielsson, Olsson, Augustinsson - Karlström, Ulvestad, Mrabti - Ring, Badji, Radetinac.

Matchen sänds på C More Live 2 och streamat på C More.