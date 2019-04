TV: JUST NU: Nätrasslet fortsätter - Larsson slår till för andra gången efter Carlssons kvittering

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Norrköping skapade matchens första heta målchans. Christoffer Nyman blev genomspelad på vänsterkanten av Gudmundur Thorarinsson och kunde slå in ett snabbt inlägg till en helt fristående Jordan Larsson mitt i straffområdet. Anfallaren tog ett snabb avslut, men lyckades inte överlista Hampus Nilsson i Falkenbergs mål.

I slutet av första halvleken duggade målen tätt. Först gjorde Kalle Holmberg, som bytts in istället för en skadad Christoffer Nyman, 1-0 efter 37 minuter. Anfallaren fick iväg en riktig kanonträff från utanför straffområdet och tryckte upp bollen i krysset.

- Jag fick en bra boll av (Simon) Thern, så det vara bara att dra till, säger målskytten till C More i paus.

Sedan kvitterade Falkenberg tre minuter senare på en hörna. Bortalaget skapade oreda framför mål och Tobias Karlsson lyckades styra ett skott mot mål som tog på en försvarare och letade sig in i nätet bakom Isak Pettersson.

Norrköping tog tillbaka ledningen lika snabbt. Ett skott från Alexander Fransson täcktes och blev en perfekt passning för Jordan Larsson. Anfallaren kunde vänta in bollen och med en finurlig lobb med utsidan av foten överlistade han Nilsson för sitt tredje mål den här säsongen.

- Jag tycker det har sett bra ut. Vi släpper in ett billigt mål men på det stora hela är det helt okej. Vi behöver bli mer noggranna i sista tredjedelen så skapar vi mer chanser, säger Holmberg.

Målet fortsatte komma även efter pausen. Nsima Peter vann en närkamp mot Kasper Larsen i straffområdet, spelade in bollen i mitten där Christoffer Carlsson vräkte sig fram och lyckades trycka in bollen under Pettersson.

Men Norrköping replikerade igen och återtog ledningen mindre än tio minuter senare. Först träffade Simon Thern stolpen med ett skott och Peking fortsatte trycka på framåt. Efter en försvarsmiss hamnade bollen hos Jordan Larsson, som curlade in sitt andra mål i matchen, och fjärde för säsongen, från straffområdeslinjen.

Lagens startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Krogh Gerson - Smith, Haksabanovic, Fransson, Thern, Thorarinsson - Larsson, Nyman.

Falkenberg: Nilsson - Karlsson, Johansson, Karlsson, Ericsson - Söderström, Carlsson, Mathisen, Björkengren, Englund - Peter.

