TV: JUST NU: Nnamani får jätteläge - nicken totalt misslyckad

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More.

AFC Eskilstuna tar emot Helsingborgs IF på hemmaplan i allsvenskans tionde omgång.

När startelvorna presenterades stod det klart att Fredrik Liverstam gör säsongsdebut för Helsingborg i allsvenskan. Försvarsspelaren bildar mittlås tillsammans med Charlie Weberg, medan Markus Holgersson spelar till höger i HIF:s backlinje.

Inledningsvis var det jämnt och både AFC och Helsingborg hade sin beskärda del av bollinnehavet. Båda lagen hade några halvchanser, men ingenting som resulterade i riktigt bra lägen.

Efter lite mindre än en kvart tog AFC tag i taktpinnen och hemmalaget förde spelet medan Helsingborg var någor mer nedtryckt.

AFC skapade ett bra läge efter dryga kvarten. Bollen spelades in från höger till Samuel Nnamani som befann sig i straffområdet. Anfallarens nickförsök blev dock totalt misslyckat och bollen gick över ribban, det till Nnamani stora förtret.

- Det känns som en öppen match och det känns som ett misstag kan avgöra slutresultatet, sa AFC-tränaren Nemanja Miljanović i halvtid.

Lagens startelvor:

AFC Eskilstuna: Levtjenko - Michel, Björkman, Leon - Kojic, Rashkaj, Loeper, Hodzic -Jarl, Nnamani, Ali

Helsingborgs IF: Joelsson - Holgersson, Liverstam, Weberg, Eriksson - Moro, Persson, Jönsson, Landgren, Svensson - Bjarnason

Du ser mötet mellan lagen på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.