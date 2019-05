TV: JUST NU: Nnamani reducerar efter AIK-slarv

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Senast föll AIK borta mot IFK Göteborg och i lördagens möte med AFC gör tränaren Rikard Norling flera förändringar. Sebastian Larsson är tillbaka från avstängning och dessutom går Anton Salétros och Panos Dimitriadis in i elvan mot AFC.

AIK inledde matchen bäst och skapade ett tidigt tryck mot AFC-försvaret. Men Solnalaget hade svårt att skapa chanser trots bra spel fram till offensivt straffområde.

Efter 20 minuter skapade AIK matchens dittills farligast chans. Ett inspel från vänster nådde Henok Goitom som i höjd med straffpunkten klippte till med vänsterfoten. Avslutet var hårt, men gick mitt på Ole Söderberg i AFC-målet som kunde rädda.

Halvtimmen in i matchen tog AIK ledningen. Solnalaget tilldömdes en straff sedan bollen tagit på Gustav Jarls arm och fram till elvameterspunkten stegade Daniel Sundgren. Ytterbacken var säkerheten själv och placerade bollen till höger medan Söderberg i AFC-målet kastade sig åt andra hållet. 1-0 till AIK.

I början av andra halvlek utökade AIK sin ledning till 1-0. Anton Salétros fick bollen till vänster vid straffområdesgränsen och lyfte in ett känsligt inlägg till Tarik Elyounoussi som kunde nicka in 2-0 med pannan bakom inbytte Mihail Ivanov, som fick komma in i stället för utvisade Ole Söderberg.

Bara minuter efter Elyounoussis 2-0-mål kunde AFC reducera. Adi Nalic snodde åt sig bollen av Anton Salétros på mittplan och efter ett par passningar kunde han lyfta in ett inlägg till en helt fristående Samuel Nnamani i AFC som kunde nicka in bollen i nät sedan den träffat både Oskar Linnér och stolpen.

Lagens startelvor:

AIK: Linnér - Dimitriadis, Karlsson, Mets - Sundgren, Larsson, Adu, Elyounoussi, Salétros -Goitom, Obasi

AFC Eskilstuna: Söderberg - Bobko, Björkman, Leon - Loeper, Avdic, Nalic, Hodzic - Jarl, Nnamani, Camara

Du ser mötet mellan AIK och AFC Eskilstuna på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 13:30.