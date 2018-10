TV: JUST NU: Norrköping har vänt - Holmberg stöter in ledningsmålet

Efter kvartens spel tog Östersund ledningen. Hosam Aiesh tog sig förbi på högerkanten och spelade in bollen. Norrköping hade svårt att få bort bollen och tillslut hamnade den framför fötterna på Tom Pettersson, som fick fin träff. Avslutet satt distinkt till vänster om Isak Pettersson i Norrköpingsmålet fram till 1-0 för ÖFK.

- Mycket bra avslut, kommenterade C More-experten Anders Andersson.

Norrköping skulle dock komma tillbaka och Alexander Fransson kunde kvittera till 1-1. Mittfältaren fick bollen utanför straffområdet och placerade distinkt dit 1-1.

Bara minuter senare kom nästa mål. Simon Skrabb spelade in bollen i straffområdet och Kalle Holmberg kunde stöta in bollen fram till 2-1. Målet innebar att Holmberg nu har gjort mål i fem raka matcher.

Lagens startelvor:

Norrköping: Pettersson – Castegren, Johansson, Larsen – Smith, Fransson, Thern, Thorarinsson – Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb

Östersund: Keita – Mensiro, Sonko Sundberg, Bergqvist, Pettersson – Fritzson, Amin, Edwards, Arhin – Islamovic, Aiesh

Du ser mötet mellan Norrköping och Östersund på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se. Avspark 17:30.