TV: JUST NU: Norrköpings drömminuter - Larsson utökar mot Sundsvall

IFK Norrköping tog under måndagskvällen emot Gif Sundsvall hemma på Östgötaporten. Då spelade åter Christoffer Nyman, som inledde på bänken mot Örebro, från start och var het direkt framför mål. Men matchens första heta chans skapade däremot Sundsvall. Maic Sema frispelade Linus Hallenius framför mål som sköt utanför. Den gången kom Isak Pettersson och hans Peking undan.

Lite senare fick Nyman ytterligare en chans. Anfallaren nådde högst på ett inlägg, men nickade bollen tätt utanför mål. Till slut fick anfallaren utdelning. Nyman blev i den 26:e minuten framnickad av Kasper Larsen i straffområdet och skarvade bollen i mål till 1-0. Fyra minuter senare var det dags igen - Peking utökade till 4-0.

Jordan Larsson avslutade en omställning genom att gå på skott någon meter utanför straffområdet och sköt via en motståndare bollen i mål till 2-0.

- Jag tycker att det var en helt okej första halvlek. Båda lagen skapade bra målchanser, men vi leder med 2-0. Vi släppte till dem lite lätt ibland i mitten, där vårt presspel inte biter och där har de skickliga spelare, så vi måste jobba lite mer med det i andra halvlek, sa Nyman till C More i halvtid.

Lagens startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Lauritsen - Krogh Gerson, Fransson, Thern, Skrabb - Larsson, Holmberg, Nyman

Sundsvall: Eskelinine - Moros Gracia, Blomqvist, Moreno - Tamimi, Batanero, Ciercoles, Myrestam - Sema, Hallenius, Wilson

Du ser mötet mellan Norrköping och Sundsvall på C More Live 2 och kan streama mötet via cmore.se. Avspark 19:00.