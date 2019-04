TV: JUST NU: Ny tavla av AFC-målvakten - Sirius tar ledningen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

Knappa tio minuter in i matchen tog Sirius ledningen. Jonas Lindberg testade avslut från straffområdeslinjen. Skottet gick mitt på Mihail Ivanov i AFC-målet, men målvakten tappade bollen mellan händerna och Mohammed Saeid kunde stöta in bollen i öppet nät fram till 1-0.

Tavlan var inte Ivanovs första under årets säsong. Först sjabblade han i AFC:s genrep mot Djurgården så att Mohamed Buya Turay kunde näta och i den allsvenska premiären mot IFK Göteborg svarade han för ytterligare en tavla när Blåvitt reducerade.

Startelvor:

Sirius: Jonsson - Larson, Ceesay, Åhman Persson, Björkström - Saeid, Thor, Andersson, Sirelius - Haglund, Lindberg.

AFC Eskilstuna: Ivanov - Loeper, Björkman, Leon Bernal - Kojic, Rashkaj, Nalic, Hodzic - Camara, Avdic, Nnamani.

Du ser måndagens möte mellan lagen på C More Live 2 och kan streama det via cmore.se. Avspark 19:00.