TV: JUST NU: Obasi trycker in bollen i nät - ger Elfsborg ledningen mot ÖSK

Matchen inleddes i ett ganska trevande tempo men efterhand tog Elfsborg över spelet allt mer. Laget hade dock svårt att skapa de riktigt heta chanserna fram tills den 20:e minuten. Då slog Chinedu Obasi till.

Stefan Ishizaki spelade in bollen till Obasi som från nära håll placerade in bollen bakom Oskar Jansson i Örebros mål.

I slutet av halvleken var Obasi på nytt nära att måla för Elfsborg. Simon Lundevall spelade in bollen i straffområdet och Obasi mötte med bredsidan men anfallarens avslut smet precis utanför.

Efter första halvlek var ställningen 1-0 till Elfsborg.

Startelvor:

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Dresevic, Nilsson, Kaib - Gojani, Holmén, Ishizaki - Lundevall, Frick, Obasi.

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Tranberg - Björnkvist, Mårtensson, Rogic, Granlund - Besara, Sköld, Bertilsson.

Matchen börjar klockan 16.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.