TV: JUST NU: ÖSK kvitterar efter hörna - stor ilska i Häcken

BK Häcken inledde matchen starkt och skapade flera fina möjligheter i första halvlek. Alexander Jeremejeff kom först fri i den 22:e minuten och tog avslut på mål, men blev avblåst för frispark till hemmalaget.

Därefter var det Nasiru Mohammeds tur att hota famåt. Han tog i den 23:e minuten avslut långt utifrån och prickade ribban. Det innebar i slutändan mållöst i halvtid.

- Vi är väl skapligt nöjda, vi skapar en hel del chanser och sådär, så det är inte lika stort spelövertag som förra veckan. Vi har dem där vi vill, säger Häcken-kaptenen Erik Friberg i halvtid till C More.

- Det är lite, lite slarvigt kanske i sista tredjedelen, men vi kör på, fortsätter han.

Efter tryck från Örebro mot mål i inledningen av andra halvlek, så fick Mohammed en ny chans, som han den här gången tog vara på. Peter Abrahamsson slog en snabb utspark till Jeremejeff, som satte fram bollen till Mohammed i straffområdet, som rullade in 1-0.

Örebro fortsatte dock att gå framåt och fick till slut in en kvittering. Nahir Basara slog i den 74:e minuten en inåtskruvat hörna, som Abrahamsson boxade rakt upp i luften. Därefter fick han en lätt knuff i sidan av Michael Almebäck, tappade balansen och slog in bollen i eget mål till 1-1.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Loerntzson, Almebäck, Ring - Björnkvist, Mårtensson, Rogic, Granlund - Besara, Igboananike, Omoh.

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Wahlström, Hammar, Andersson - Friberg, Faltsetas - Irandust, Mohammed, Paulinho - Jeremejeff.

Matchen började klockan 17.30 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.