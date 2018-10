TV: JUST NU: Paulinho gör sitt 20:e mål för säsongen - Häcken återtar ledningen

Häcken öppnade starkast och tog också ledningen. Efter dryga 20 minuter fick Daleho Irandust ett inspel i straffområdet. Talangen tog emot och placerade iskallt in 1-0.

Efter Häckens ledningsmål växte Sirius in i matchen och spelade bättre. Det gav också utdelning. 20 minuter efter att Häcken tagit ledningen kvitterade Uppsala-laget. Sam Lundholm mottog en krossboll ute på högerkanten. Lundholm bröt in i planen och skruvade läckert in 1-1.

Dryga tio minuter in i den andra halvleken spelade Häcken upp sig efter Sirius tryck i den andra delen av den första halvleken. Dessutom återtog Hisingslaget ledningen. Hemmalaget kontrade på ett misslyckat Sirius-anfall och en bit utanför straffområdet fick Paulinho en passning. Brasilianaren avlossade på ett tillslag och bollen seglade in i mål. Det var hans 20:e mål i allsvenskan den här säsongen.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Irandust, Faltsetas - Celik, Lundberg, Paulinho

Sirius: Jonsson - Björkström, Jarl, Pehrsson, Arvidsson - Gustafsson, Busch Thor - Lundholm, Lindberg, Saeid - Haglund

