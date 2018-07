TV: JUST NU: Paulsen målskytt - ger Bajen ledningen i omstarten

Hammarby tog i kväll emot Östersund i den allsvenska omstarten på Tele2 Arena. Hammarby saknade mittbacken David Fällman, som var avstängd och försvararen Simon Sandberg, som hade problem med ena knät.

ÖFK:s nye tränare Ian Burchnall gjorde sin första allsvenska match som tränare och ställde bland annat upp med Saman Ghoddos från start, som var tillbaka på svensk mark efter äventyret med Iran i VM i Ryssland.

Hammarby inledde matchen i högt tempo och var tidigt nära att ta ledningen i matchen, då Mats Solheim slog in ett inlägg mot Nikola Djurdjic, som nickade tätt utanför mål.

Östersund tryckte därefter på mot mål för ett ledningsmål. Ghoddos hotade med ett farligt skott utifrån, men fick se Johan Wiland limma bollen på mållinjen.

Hammarby tog i den 40:e minuten ledningen i matchen. Muamer Tankovic satte in en frispark i straffområdet, där Mats Solheim nickade fram Björn Paulsen, som kunde lyfta in bollen i mål till 1-0.

- Vi visste inte hur de skulle ställa upp, så vi försökte och såg att det var öppet, säger målskytten till C More i halvtid.

- Jag är gammal anfallare, så jag vet lite (var han ska stå i straffområdet), skrattar han.

Startelvor:

Hammarby: Wiland, Solheim, Paulsen, Fenger, Borges, Andersen, Junior, Khalili, Tankovic, Hamad, Djurdjic.

Östersund: Keita, Pettersson, Tekie, Bergqvist, Gero, Aiesh, Widgren, Nouri, Mensah, Mukiibi, Ghoddos.

Matchen började klockan 19.00 och sänds i C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More.