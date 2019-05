TV: JUST NU: Peking i halvtidsledning - Gerzic: "Många spelare i vårt lag tror att en fotboll är en bomb"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: C More

Hemma mot IFK Göteborg spelade Christoffer Nyman från start, men borta mot ÖSK inleder stjärnanfallaren på bänken och ersätts i elvan av Kalle Holmberg.

I hemmalaget ÖSK startar Jake Larsson, som svarade för två mål senast mot Sundsvall, på nytt.

IFK Norrköping fick en drömstart på matchen. Laget tog sig fram centralt i banan och när Örebro-försvaret inte fick bort bollen i eget straffområdet kunde Alexander Fransson näta från nära håll fram till 1-0 för Peking, vilket också var ställningen i halvitd.

Fransson till C More:

- Det är skönt att få 1-0 tidigt, men det är en halvlek kvar och allt kan hända där.

- Det är inte läge att slappna av nu och det gäller att ösa på i andra. Vi måste göra en minst lika bra halvlek för att vinna matchen.

ÖSK:s Nordin Gerzic:

- Många spelare i vårt lag tror att en fotboll är en bomb. Det är problemet.

- Vi måste ta det lugnt med bollen. Det är vi som ger dem alla deras lägen. Vi slarvar med bollen och de får kontringslägen.

Lagens startelvor:

Örebro: Jansson - Björnquist, Almebäck, Brorsson, Wright - Larsson, Gerzic, Rogic, Bertilsson - Prodell, Strandberg

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Lauritsen - Krogh Gerson, Fransson, Thorarinsson, Thern, Skrabb - Larsson, Holmberg

Du ser mötet mellan Örebro och IFK Norrköping på C More Live och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.