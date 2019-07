TV: JUST NU: Radetinac får hyggligt efter "Rabona"-inlägg

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

När startelvorna presenterades stod det klart att Kalmar får klara sig utan Rasmus Elm som är sjuk. In i elvan kommer Samuel Adrian, som lånats in från Malmö FF.

I Djurgården startar Astrit Ajdarevic på nytt på mittfältet där han får chansen bredvid Fredrik Ulvestad och Jesper Karlström.

I inledningen av matchen var det Djurgården som förde spelet medan Kalmar FF fick inrikta sig på försvar. Bortalaget på Guldfågeln Arena hittade dock, trots stort bollinnehav, inte fram till några jättechanser.

Så mycket lägen var det inte tal om i matchens första akt. Efter lite mer än halvtummen spelad fick Haris Radetinac ett hyggligt nickläge efter att Astrit Ajdarevic slagit in bollen i straffområdet med ett "Rabona"-inlägg. Lucas Hägg Johansson i KFF-målet var dock välplacerad och kunde limma Radetinacs försök.

Lagens startelvor:

Kalmar: Hägg Johansson - Löfkvist, Elm, Aliti - Rafinha, Hallberg, Romario, Adrian, Agardius - Fröling, Diouf

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Ulvestad, Karlström, Ajdarevic - Radetinac, Turay, Ring

Du ser mötet mellan Kalmar och Djurgården på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.