TV: JUST NU: Rasheed sänker Rosenberg: "Luktar definitivt straff"

Jonathan Rasheed fick göra allsvensk debut senast i Häcken-målet, mot MFF fick han förtroendet på nytt.

Under inledningen av matchen hamnade Rasheed i fokus då han kom snett på ett inlägg och sänkte Markus Rosenberg i straffområdet.

- Med tanke på att han missar bollen och kör över ”Mackan” så luktar det definitivt straff när man ser reprisbilder, säger C Mores kommentator Erik Edman.

Lagens startelvor:

Häcken: Rasheed - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Irandust, Faltsetas - Lundberg, Jeremejeff, Paulinho.

Malmö: Dahlin - Larsson, Brorsson, Bengtsson, Safari - Gall, Bachirou, Innocent, Rieks - Rosenberg, Antonsson.

Se matchen i C More Fotboll och streamat på C More med start 15.00.