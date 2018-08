TV: JUST NU: Rieks ger MFF ledningen - efter fint förarbete från Gall

På fredagseftermiddagen stod det klart att Eero Markkanen lämnar AIK med omedelbar verkan - och ansluter till den allsvenska konkurrenten Dalkurd. Klubben antydde att anfallaren fanns tillgänglig till kvällens möte med Malmö FF.

Och så det blev det - Markkanen tog plats i hemmalagets anfall.

MFF har inledningsvis mycket boll, men hade svårt att komma fram till några heta målchanser. En relativt sömning historia tog fart först i första halvleks slutskede. Romain Gall prickade Sören Rieks som tryckte upp bollen i nättaket. 1-0 till MFF - och Rieks sjätte allsvenska mål för säsongen.

- Malmö har mycket boll men jag tycker egentligen att de bara har en bra chans. Det känns väldigt surt, säger Dalkurds försvarare Markus Thorbjörnsson i halvtid i C More.

MFF var sånär på att sätta dit 2-0-målet tidigt i den andra halvleken, men Dalkurds målvakt Sixten Mohlin stod för en fotparad på Marcus Antonssons avslut. Han stod även för en fin räddning på Galls avslut.

Matchen visas på C More Live och kan streamas på C More.

Startelvor:

Dalkurd: Mohlin - Ceesay, De John, Thorbjörnsson, Moenza - Strand, Löfkvist, Tranberg, Ayaz - Markkanen, Berg.



Malmö FF: Dahlin - Vindheim, Nielsen, Brorsson, Safari - Gall, Lewicki, Christiansen, Binaku - Rieks, Antonsson.