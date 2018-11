TV: JUST NU: Rieks utökar för MFF mot förra klubben

IFK Göteborg tog under söndagen emot Malmö FF på Gamla Ullevi. Tobias Hysén gjorde sin sista match i den blåvita tröjan men fanns inte med från start. I stället bildade Giorgij Charaisjvili, Sebastian Ohlsson och Benjamin Nygren tremannaanfall. Nygren fick göra allsvensk debut senast mot Djurgården och nu finns han alltså med från start.

Malmö FF gjorde flera förändringar i startelvan. Bland annat började Marcus Antonsson, som svarade för ett mål senast mot Örebro, på bänken.

Skånelaget styrde inledningsvis spelet med ett stort bollinnehav, men kom vid få tillfällen in i offensivt straffområde. Romain Gall bröt i den 18:e minuten igen Blåvitt-försvaret, men fick nöja sig med att få med sig en hörna.

Malmö fortsatte därefter att trycka på och var i den 22:e minuten nära att ta ledningen i matchen. Sören Rieks fick iväg ett avslut mot mål, samtidigt som Erik Dahlin gick bort sig vid en utrusning, vilket gjorde att David Boo Wiklander tvingades rensa undan bollan nära mållinjen.

I andra halvlek fick till slut MFF utdelning. Först slog Romain Gall till med ett drömmål till 1-0 och därefter utökade Rieks mot sin gamla klubb till 2-0.

Lagens startelvor:

IFK Göteborg: Dahlin – Salomonsson, Boo Wiklander, Starfelt, Wernersson – Erlingmark, Karlsson Lagemyr, Sakor – Nygren, Ohlsson, Charaisjvili

Malmö FF: Dahlin – Brorsson, Bengtsson, Lewicki – Larsson, Innocent, Bachirou, Gall, Rieks – Strandberg, Rosenberg

