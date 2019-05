TV: JUST NU: Rosenbergs volleymål ger MFF ledningen - Elfsborg-mittfältare utvisad efter 31 minuter

Malmö FF tog under söndagskvällen emot Elfsborg hemma på Stadion i allsvenskan. Inledningsvis var det relativt händelsefattigt och först i mitten av första halvlek skapade MFF matchens dittills hetaste målchans. Rasmus Bengtsson nådde högst på ett inlägg i straffområdet av Anders Christiansen, men nickade bollen tätt utanför mål.

Elfsborg lyfte därefter och hade mycket boll på offensiv planhalva. Pawel Cibicki hotade bland annat med ett farligt avslut utifrån mot mål, men fick den gången inte utdelning. Sedan kom motgången för bortalaget.

Simon Olsson, som redan i den 25:e minuten blev varnad för att han stoppade Sören Rieks från att starta en kontring på offensiv planhalva, fällde Eric Larsson bakifrån, fick sitt andra gula kort och tvingades därmed av planen redan efter 31 minuter.

- Jag tycker att den är tuff. Han glider med den och jag tycker inte att han gör det på ett speciellt fult sätt. Den är tuff. Sedan är det nog framför allt första varningen när han stoppar Rieks som han grämer sig över, säger C Mores expert Erik Edman.

Strax före halvtid kom nästa smäll för Elfsborg. Markus Rosenborg slog till på volley på en andraboll efter inlägg och ordnade 1-0 till hemmalaget i halvtid.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin – Larsson, Bengtsson, Safari – Larsson, Traustason, Christiansen, Rakip, Rieks – Antonsson, Rosenberg

IF Elfsborg: Stuhr-Ellegaard – Holst, Gregersen, Nilsson, Strand – Gojani, Olsson, Ishizaki – Levi, Hümmet, Cibicki

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds på C More Fotboll, C More Live 5 och streamat på cmore.se.