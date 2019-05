TV: JUST NU: Saeid distinkt - trycker in 2-0

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Örebro och Sirius ligger elva respektive tolva i allsvenskan. Nu ställs lagen mot varandra på Behrn Arena.

I Örebro satt Viktor Prodell på bänken senast mot Östersund, men nu är anfallaren tillbaka i elvan. I Sirius 4-3-förlust mot Häcken fick Christer Gustafson hoppa in efter lite mer än timmen spelad. Nu inleder mittfältaren från start.

Inledningen av matchen var tät och jämn. Inget av lagen lyckades ta kommandot och det var lite av ett ställningskrig.

Efter 25 minuter skapade Sirius matchens dittills bästa läge. Mohammed Saeid spelade ut på kanten till Karl Larson, som i sin tur skickade in ett inlägg in i straffområdet. Där hade Adam Ståhl smugit sig in och yttern fick ett jätteläge. Men Oscar Jansson i ÖSK-målet var med på noterna och svarade för en kanonräddning.

Efter det var Viktor Prodell ytterst nära att göra 1-0 för ÖSK, men fick till sin besvikelse se sitt avslut gå precis utanför stolpen.

37 minuter in i matchen spelade Sirius in från högersidan och bollen hamnade hos Sam Lundholm. Yttern avslutade och därefter studsade bollen hejvilt och en stökig situation uppstod. Till slut kunde Adam Ståhl sätta dit 1-0 för Sirius, även om viss förvirring uppstod om det var mål eller inte. Ställningen stod sig till halvitd.

I matchens andra akt var det Örebro som hade den större delen av bollinnehavet, men hemmalget lyckades inte ta sig till de där riktigt heta chanserna. I stället kunde Sirius utöka.

Med lite mer än 20 minuter kvar av matchen kontrade Uppsalalaget på ÖSK och Haglund kunde spela i djupled till Mohammed Saeid. Saeid förvaltade chansen på bästa möjliga sätt genom att trycka in 2-0.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Lorentzson, Brorsson, Granlund, Wright - Larsson, Gerzic, Rogic, Bertilsson - Prodell, Strandberg.

Sirius: Alvbåge - Björkström, Ceesay, Arvidsson - Larson, Gustafson, Busch Thor, Ståhl - Lundholm, Haglund, Saeid

Mötet mellan Örebro och Sirius sänds på C More Fotboll och cmore.se. Sändningen startar 18.50.