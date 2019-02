TV: JUST NU: Sirius i underläge - brasse stöter in 1-0

Första halvlek bjöd inte på så många målchanser och i halvtid var ställningen 0-0.

Tio minuter in i den andra kunde dock Jeonam Dragonsn ta ledningen med 1-0. Efter ett inspel från vänster hamande bollen framför fötterna på Bruno Nunes som kyligt placerade in bollen i nät.

Sirius startelva: Jonsson - Larson, Björkström, Baban - Faiqi, Razak, Busch Thor, Björnström - Andersson, Haglund, Lindberg

Du ser mötet på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se. Avspark 17:00.