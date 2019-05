TV: JUST NU: Självmål av HIF ger Djurgården drömstart

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Foto: Bildbyrån och C More

När startelvorna presenterades stod det klart att Helsingborg får klara sig utan Andreas Granqvist. Kaptenen missade HIF:s förra möte med Östersund och finns inte heller med mot Djurgården.

Stockholmslaget får i sin tur fortsatt klara sig utan Marcus Danielson som inte finns med varken i startelvan eller på bänken.

Djurgården fick en perfekt start på matchen då laget tog ledningen efter drygt fem minuters spel. Efter ett fint anfall skickade Aslak Witry in ett inlägg från högerkanten och bollen styrdes in i nät via HIF-backen Anders Randrup, som var i närkamp med Djurgårdens Mohamed Buya Turay.

Startelvor:

Helsingborg: Joelsson – Randrup, Holgersson, Weberg, Eriksson – Moro, Abubakari, Jönsson, Landgren, Svensson – Wanderson

Djurgården: Bråtveit – Wirty, Berg, Une Larsson, Augustinsson - Karlström, Walker, Ulvestad – Ajdarevic, Buya Turay, Ring

Mötet mellan Helsingborg och Djurgården sänds på Sportkanalen och cmore.se. Matchstart 19.00.