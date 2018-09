TV: JUST NU: Sköld ger ÖSK ledningen - tråcklar in ledningsmålet

Örebro tog i första halvlek ledningen mot Östersund till 1-0 på Behrn Arena. Nordin Gerzic stod för ett fint förarbete till Victor Sköld i straffområdet, som tråcklade in ledningsmålet.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Lorentzson, Tranberg, Ring - Björnkvist, Mårtensson, Gerzic, Granlund - Besara, Sköld, Rogic.

Östersund: Keita - Mukiibi, Sonko Sundberg, Pettersson, Widgren - Aiesh, Edwards, Amin, Tekie, Arhin - Fritzson.

Matchen börjar klockan 18.00 och sänds i C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More.