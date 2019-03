TV: JUST NU: Sonko Sundberg prickar stolpen mot AIK

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

När startelvorna presenterades en timme före avspark stod det klart att Henok Goitom inleder på bänken för AIK. I stället bildar Tarik Elyounoussi och Chinedu Obasi anfallspar. I backlinjen går nyförvärvet Karol Mets in direkt från start tillsammans med Per Karlsson och Panos Dimitriadis.

AIK inledde matchen piggt och var nära att ta ledningen redan efter knappa fem minuters spel. Daniel Sundgren lyfte in ett inlägg till Obasi som skulle klippa till på volley, men anfallaren slog hål i luften och chansen rann ut i sanden.

Efter knappa 15 minuter var i stället ÖFK nära att ta ledningen när Noah Sonko Sundberg prickade stolpen från nära håll.

Startelvor:

AIK: Linnér - Karlsson, Dimitriadis, Mets - Sundgren, Larsson, Adu, Ylätupa, Lindkvist -Obasi, Elyounoussi

Östersund: Keita - Sonko Sundberg, Pettersson, Isherwood - Ssewankambo, Amin, Tekie, Colkett - Aiesh, Gero, Morrison

AIK-Östersund sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 14.00 under söndagen.