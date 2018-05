TV: JUST NU: Strandberg ger MFF ledningen på Stadion

Efter skade- och sjukdomsbekymmer gjorde Fouad Bachirou och Rasmus Bengtsson i dag comeback i Malmö FF:s startelva mot Djurgården.

Hos gästerna bänkades återigen Kevin Walker, dessutom spelade Marcus Danielson i stället för Jacob Une Larsson. Saknas gjorde även Felix Beijmo som är sjuk.

Malmö FF rivstartade matchen i den fjärde minuten och tog ledningen efter frispark, där Markus Rosenberg var sist på bollen i mål. Domaren Andreas Ekberg valde däremot att döma bort målet, då han ansåg att Carlos Strandberg var lite för tuff i en duell med Jonas Olsson, som föll i straffområdet.

Malmö fortsatte därefter att trycka på framåt och var lite senare nära att ta ledningen i matchen. Strandberg skickade in bollen till Rosenberg framför mål, som nickade bollen i stolpen.

Djurgården var inte ofarligt och var i slutet av första halvlek nära att ta ledningen i matchen. Jonathan Ring matade in ett inlägg mot Tinotenda Kadewere, som kom lite feltajmat in till bollen och nickade utanför mål.

Malmö tog i den 59:e minuten ledningen i matchen. Rosenberg slog in bollen i straffområdet, där Erik Larsson smet in bakom Jonathan Augustinsson vid bortre stolpen och stötte vidare bollen till Strandberg, som tryckte in bollen i mål till 1-0 och därmed fick fira sitt andra mål för säsongen.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin – Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari – Rieks, Lewicki, Bachirou, Svanberg – Rosenberg Strandberg

Djurgården: Isaksson – Gunarsson, Danielson, Olsson, Augustinsson – Ring, Ulvestad, Karlström, Radetinac – Kadewere, Badji