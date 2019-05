TV: JUST NU: Strandberg utökar för ÖSK

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Östersunds Tom Pettersson skadade sig i lagets möte med Hammarby och finns inte med mot Örebro, vilket gör att Eirik Haugan tar plats i backlinjen. De senaste matcherna har Haugen suttit på bänken, men i kväll får han göra säsongsdebut för ÖFK.

Efter drygt 25 minuters spel tog Örebro ledningen. Filip Rogic spelade in bollen i straffområdet och från höger i straffområdet kunde Johan Bertilsson placerade in 1-0 för ÖSK.

I slutet av första halvlek kom nästa mål för ÖSK. Återigen var det Rogic som spelade fram, denna gång till Carlos Strandberg, som rullade in 2-0 för Närkelaget.

Lagens startelvor:

Östersund: Mohlin - Ssewankambo, Mukiibi, Sonko Sundberg, Haugan, Weymans - Amin, Colkett, Edwards - Hopcutt, Islamovic

Örebro: Jansson - Björnquist, Lorentzson, Brorsson, Granlund - Larsson, Gerzic, Rogic, Wright - Bertilsson, Strandberg

Du ser mötet mellan Östersund och Örebro på C More Live 3 och kan streama matchen via cmore.se.