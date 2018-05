TV: JUST NU: Succé för Pekings 18-åring i startdebuten - tvåmålsskytt mot ÖFK

Jordan Larsson är avstängd efter röda kortet senast och istället startar Norrköpings unge islänning Arnor Sigurdsson för första gången i allsvenskan. 18-åringen har fem inhopp tidigare den här säsongen.

Det skulle bli en lyckad startdebut för Sigurdsson. I den tionde minuten hittade landsmannen Gumundur Thorarinsson in med ett fint inlägg och 18-åringen petade in sitt första mål för Norrköping.

En kvart senare var samma isländska duo i farten igen. Inlägg från Thorarinsson - mål från Sigurdsson. Den här gången var det en nickskarv från 18-åringen som överlistade Andreas Andersson i ÖFK-målet.

Lagens startelvor:

ÖFK: Andersson - Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren - Fritzson, Edwards, Nouri, Sema - Islamovic, Ghoddos.

Peking: Pettersson - Dagerstål, Johansson, Fjoluson - Wahlqvist, Thern, Smith, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Sigurdsson.

Se matchen i C More Fotboll och streamat på C More med start 16.00.