TV: JUST NU: AIK utökar igen mot Dalkurd - stormar mot SM-guld

AIK ställdes i dag emot Dalkurd på Gavlevallen i Gävle. Rikard Norling gjorde en förändring i startelvan i jämförelse med veckans match mot Blåvitt. Panos Dimitriadis gick in från start och ersatte därmed Sebastian Larsson på mittfältet.

Stockholmslaget inledde matchen på ett imponerande vis och var i den femte minuten nära att ta ledningen i matchen. Mittbacken Robin Jansson höll sig kvar omkring straffområdet efter en hörna och sköt i stolpen.

AIK fortsatte därefter att trycka på för ett ledningsmål och var några minuter senare nära igen. Tarik Elyounoussi kom fri framför mål, men prickade i likhet med Jansson stolpen.

Till slut fick AIK utdelning. Bortalaget vann boll på mittplan efter en felpassning av Dalkurd och därefter satte Olsson fram bollen till Elyounoussi i straffområdet som spelade in till Daniel Sundgren framför mål som petade tillbaka bollen till Olsson och 1-0.

Strax före halvtid blev AIK tilldelat straff sedan Elyounoussi fick en lätt knuff i ryggen av Simon Strand i straffområdet. Daniel Sundgren var kylig från elva meter och rullade in 2-0.

I andra halvlek dröjde det inte längre förrän AIK utökade igen. Henok Goitom vann en boll av Alex De John i AIK:s straffområde och efter avslut på mål, så kunde till slut Elyounoussi peta in bollen i mål till 3-0 på mållinjen.

Startelvor:

Dalkurd: Mohlin - Strand, De John, Thorbjörnsson, Ekblad - Stadler, Tranberg, Löfkvist - Awad, Markkanen, Moenza.

AIK: Linnér - Milosevic, Karlsson, Jansson - Sundgren, Adu, Olsson, Dimitriadis, Rashidi - Elyounoussi, Goitom.

Matchen började klockan 15.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.