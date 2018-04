TV: JUST NU: Sundsvall-mål döms bort för offside: "Den är högst tveksam"

Efter en seger och ett kryss för de regerande mästarna Malmö FF väntar nu Sundsvall på bortaplan. Hemmalaget spelade 0-0 mot Örebro i premiären på Norrporten Arena.

MFF startar med Carlos Strandberg på topp - för första gången den här säsongen. Bredvid honom finns Markus Rosenberg och Alexander Jeremejeff bänkas därmed.

Oscar Lewicki går som väntat ner som mittback istället för Franz Brorsson som drog på sig ett rött kort mot AIK. Till vänster i backlinjen går Egzon Binaku in i startelvan och ersätter Behrang Safari.

Efter bara en och en halv minut bjöds Carlos Strandberg på ett friläge. Anfallaren fick dock bollen för långt ifrån sig och William Eskelinen i Sundsvalls mål kunde avstyra.

Efter 20 minuter nickade Sundsvalls David Batanero in bollen i mål, men linjedomaren vinkade för offisde.

- Där ser det inte ut som någon offside, säger C More-kommentatorn Jesper Hussfelt.

- Den var högst tveksam. Är man inte säker så hellre fria än fälla, fyllde experten Anders Andersson i.

Drygt 25 minuter in i matchen drabbades MFF av en tuff smäll när Fouad Bachirou tvingades utgå med en skada i baksida lår.

Lagens startelvor:

Gif Sundsvall: Eskelinen - Tamimi, Gracia, Myrestam, Björkander - Sema, Batanero, Ciercoles, Wilson, Gall - Hallenius.

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Lewicki, Nielsen, Binaku - Rieks, Bachirou, Svanberg, Traustasson - Rosenberg, Strandberg.

Se matchen i C More Fotboll och streamat på C More med start 19.00.