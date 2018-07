TV: JUST NU: Sundsvall med jätteläge - prickar ribban

När startelvorna till mötet mellan Djurgården och Sundsvall presenterades stod det klart att nyförvärvet Nicklas Bärkroth debuterar direkt och går in från start på hemmalagets mittfält. I hemmalaget bänkas också Aliou Badji, som har gjort mål i lagets två senaste matcher.

I bortalaget bildar trion Maic Sema, Linus Hallenius och Peter Wilson anfallstrio efter att Romain Gall har försvunnit till Malmö FF.

Matchinledningen var till synes tillknäppt, utan några vidare målchanser för något av lagen. Djurgården tryckte dock på hårt och skapade det första riktiga läget, då en nick från Jonathan Ring hittade Dzenis Kozica i straffområdet i den elfte matchminuten. Avslutet, på halvvolley, gick dock en bra bit över Giffarnas mål.

I den 23:e matchminuten tappade Sundsvall bollen vid mitten. Kerim Mrabti tog en löpning mot offensivt straffområde med flera medspelare runtom sig. Mittfältaren valde att spela ut bollen till vänster, där Jonathan Ring slog en crossboll till en omarkerad Nicklas Bärkroth. Nyförvärvet fick dock bollen lite för långt ifrån sig för att komma till ett rätt placerat avslut, men läget resulterade i en hörna för de blårandiga.

Sundsvall tryckte på främst genom kontringslägen. Gästernas kanske vassaste chans i den första halvleken kom i den 25:e minuten genom ett avslut från Juan Ciercoles, som Isaksson inte lyckades hålla. På returen fanns Linus Hallenius från nära håll, hårt pressad av Jonas Olsson, men anfallaren fick foten för långt under bollen och avslutet gick över mål.

Själv ville Hallenius ha straff för situationen.

- Jag kommer aldrig lägga mig, men spanjorerna vill att jag ska göra det för att han håller i mig och det borde vara straff. Men vad ska man säga? Vi vill inte att folk ska filma, men de blåser inte straff om man inte gör det, säger Hallenius i halvtid.

- Du ser väl hur mycket han sliter i mig? Det är vad som gör att jag inte får rätt träffa på bollen, fortsätter han sedan.

I den andra halvleken bjöd Sundsvall på den första målchansen. Spanjoren Juan Ciercoles prickade ribban från distans, i den 50:e matchminuten, efter en misslyckad rensning från djurgårdsförsvaret.

Djurgården jagade ett ledningsmål och i den 70:e matchminuten trodde de att det kom. Jonas Olsson nickade in en frispark från Kevin Walker, men situationen flaggades för offside.

Startelvor:

Djurgården: Isaksson – Gunnarsson, Danielson, Olsson, Une Larsson – Bärkroth, Karlström, Walker, Ring – Kozica, Mrabti

Sundsvall: Eskelinen - Moros Gracia, Björkander, Myrestam - Tamimi, Ciercoles Sagra, Batanero Puigbo, Olsson - Sema, Hallenius, Wilson.

Sändningen startar 14.50, avspark 15.00. Visas på C More Sport och streamas på C More.