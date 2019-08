TV: JUST NU: Sundsvall replikerar - Björkander nickar in 1-1

På uppvärmingen tvingades Sundsvalls målvakt David Mitov Nilsson, som skulle startat matchen, kliva av. Han ersattes av Lloyd Saxton i Sundsvalls mål.

Just Saxton fick tidigt hämta en boll ur nätmaskorna, detta efter att Per Frick mött ett inspel från kanten och placerat in ledningsbollen. Sundsvall svarade dock omgående och på en fin frispark av David Batanero nickade Eric Björkande in kvitteringen.

Lagens startelvor:

Sundsvall: Mitov Nilsson - Blomqvist, Björkander, Moreno - Tamimi, Batanero, Ciercoles, Konate - Blomberg, Mas Costa, Berg

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Strand, Gregersen, Henriksson, Kaib - Olsson, Heltne Nielsen, Holmén - Karlsson, Frick, Alm

Du ser mötet mellan Sundsvall och Elfsborg på C More Live 4 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.