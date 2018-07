TV: JUST NU: Talangen öppnar målskyttet - ger Peking ledningen

IFK Norrköping inledde mötet med Elfsborg i högt tempo på Östgötaporten. Först hotade David Moberg Karlsson med ett farligt skott utifrån, men tätt över mål och därefter tog laget ledningen i matchen. Moberg Karlsson var åter i händelsernas centrum genom att sätta in bollen i straffområdet till Arnor Sigurdsson, som ur snäv vinkel gav laget 1-0.

Startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Johansson, Fjoluson - Krogh Gerson, Fransson, Thern, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Sigurdsson.

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Gustavsson, Dresevic, Nilsson, Kaib - Dyer, Olsson, Holmén, Gojani, Lundevall - Jebali.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More.