TV: JUST NU: TFF-kaptenen med jättemiss: "Ska vara 1-0 där"

Det är två riktigt formsvaga lag som möts på Guldfågeln Arena. Hemmalaget Kalmar har nio raka utan seger, gästerna Trelleborg 17 raka utan en vinst.

Den första halvleken slutade mållöst. Den bästa chansen under den första halvan hade tveklöst Salif Camara Jönsson. Felix Hörberg slog ett inlägg och TFF-kaptenen fick helt öppet mål, men på en studsande boll sköt han över.

- Jag försöker bara komma rätt med touchen, men får den helt fel. Det ska vara 1-0 där, säger Camara Jönsson till C More i halvtid.

I inledningen fick Kalmars Papa Diouf ett jätteläge efter ett fint inlägg från Rasmus Elm. Anfallaren kastade sig fram, men missade målet. I situationen skadades sig Diouf och några minuter senare tvingades han utgå.

Lagens startelvor:

Kalmar: Hägg Johansson - Dyrestam, V. Elm, Stenmark - Magnusson, Hallberg, Romario, R. Elm, Agardius - Diouf, Fröling.

Trelleborg: M. Johansson - Sarkodie, Jönsson, Blomqvist, Tideman - Hörberg, Nilsson, Olsson, O. Johansson - Jovanovic, Camara Jönsson.

Se matchen i C More Live 4 och streamat på C More med start 19.00.