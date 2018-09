TV: JUST NU: Traustason nickar in 1-0 för MFF

Malmö FF gjorde flera förändringar i startelvan jämfört med senast i Europa League mot Genk. Franz Brorsson, Romain Gall, Eric Larsson, Egzon Binaku och Arnor Traustasson satt alla på bänken då, men var nu i startelvan.

Ett av de stora utropstecknen i Kalmar var Johan Stenmark som gick in i backlinjen. 19-åringen gör sin allsvenska startdebut.

De nya spelarna i Malmö-elvan levererade direkt. En kvart in i den första halvleken fick Egzon Binaku bollen på vänsterkanten. Han skickade in bollen i straffområdet och där stod Arnor Traustason som nickade in 1-0 för MFF.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin, Larsson, Nielsen, Bengtsson, Brorsson, Gall, Christiansen, Bachirou, Binaku, Traustasson, Rosenberg.

Kalmar FF: Johansson - Dyrestam, Stenmark, V. Elm, Agardius - Magnusson, R. Elm, Romarinho, Eriksson - Fejzullahu, Söderqvist.

Mötet mellan Malmö FF och Kalmar visas på C More Live 5 eller cmore.se. Sändningsstart 17.20 och avspark 17.30.