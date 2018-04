TV: JUST NU: Traustasson sätter 2-1 - efter Rosenbergs passning

Oscar Lewiciki är sjuk och kommer inte till spel för Malmö FF. Istället startar Mattias Svanberg på mittfältet.

Den unge MFF:aren skulle slå till direkt. 86 sekunder in i matchen vann 19-åringen ett motlägg och dundrade in 1-0 på halvvolley i det bortre krysset.

- Det är en makalös träff han får, sa C More-kommentatorn Jesper Hussfelt.

En kvart senare kom Elfsborg tillbaka in i matchen. Simon Lundevall slog ett fint inlägg som Viktor Prodell förlängde in i mål med en lätt skarvnick.

Malmö kunde dock återta ledningen i den 24:e minuten när Markus Rosenberg efter långt inlägg kunde spela in bollen till Arnor Traustasson som enkelt kunde raka in 2-1 i öppet mål.

MFF fortsatte att skapa, och Arnor Traustasson hade bland annat ett kanonläge.

- Kevin Stuhr Ellegaard håller Elfsborg kvar i matchen med några fenomenala räddningar, säger C Mores expert Hasse Backe i paus.

Lagens startelvor:

Elfsborg: Ellegaard - Gojani, Nilsson, Jönsson, Lundqvist - Karlsson, Ishizaki, Holmén, Dyer, Lundevall - Prodell.

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari - Rieks, Svanberg, Bachirou, Traustasson - Rosenberg, Jeremejeff.

Se matchen i C More Fotboll och streamat på C More med matchstart 17.30.