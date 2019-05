TV: JUST NU: Ulvestad utökar på straff: "En jättefilmning"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Mot Falkenberg saknades Astrit Ajdarevic, men hemma mot Elfsborg är mittfältaren tillbaka i Dif-truppen. Däremot får han inleda på bänken.

I Elfsborg går Simon Olsson in från start efter att ha varit avstängd i veckans match mot AFC.

Redan efter fyra minuters spel tog Djurgården ledningen i matchen. Elliott Käck skickade in ett inlägg från vänster som nådde Fredrik Ulvestad, som från nära håll kunde bredsida in 1-0 för Stockholmslaget. En drömstart för Dif och tidig uppförsbacke för Elfsborg.

Efter 40 minuters spel kom nästa mål för Djurgården. Detta efter att laget tilldömts en minst sagt tveksam straff. Mohamed Buya Turay föll i straffområdet och domaren Glenn Nyberg valde att peka på elvameterspunkten. Ulvestad tog hand om straffen och var klinisk när han placerade in 2-0 för Dif.

- Det är en jättefilmning som leder till straff, sa C More-experten Jon Persson.

Lagens startelvor:

Djurgården: Bråtveit - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Karlström, Berg, Ulvestad -Ring, Turay, Radetinac

Elfsborg: Stuhr Ellegaard - Holst, Gregersen, Nilsson, Strand - Kabran, Olsson, Holmén, Gojani, Hümmet - Cibicki

