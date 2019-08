TV: JUST NU: Uppvisning av Elfsborg-mittfältare - inblandad i tre mål på tio minuter

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Elfsborg fick en fin start på matchen då Jesper Karlsson drog i väg ett kanonskott som letade sig in bakom Aly Keita i ÖFK-målet.

- En kandidat till Årets mål, kommenterade C Mores Patrik Westberg.

Några minuter senare var Karlsson inblandad i ett nytt Elfsborg-mål då han spelade fram Per Frick som enkelt kunde placera in 2-0.

Och Karlssons uppvisning var inte slut där. Efter 23 minuters spel placerade han in 3-0 för Elfsborg vilket innebar att Karlsson var inblandad i tre mål på tio minuter.

Lagens startelvor:

Elfsborg: Stuhr-Ellegaard - Strand, Gregersen, Portillo, Kaib - Karlsson, Holmén, Olsson, Nilsen, Alm - Frick

Östersund: Keita - Haugan, Sonko Sundberg, Pettersson, Weymans - Fritzon, Colkett, Amin - Turgott, Islamovic, Hopcutt

Du ser mötet mellan Elfsborg och Östersund på C More Fotboll och kan streama matcherna via cmore.se. Avspark 19:00.