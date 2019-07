TV: JUST NU: Witry med matchens bästa chans - nära ledningsmål

Djurgården tog under måndagskvällen emot Kalmar hemma på Tele2 Arena i allsvenskan. Per Kristian Bråtveit, som under vårsäsongen var förstemålvakt i Djurgården, fick då börja på bänken, liksom Astrit Ajdarevic. Djurgårdens sportchef Bosse Andersson bekräftade tidigare under måndagen för FotbollDirekt att ett bud kommit in på Bråtveit, men att Djurgården nobbat det, då det "just nu inte är aktuellt". Senare under måndagen sa även Andersson till Aftonbladet, som har uppgifter om att MLS-klubben är Columbus Crew, att norrmannen blev petad efter alla "frågetecken kring dennes framtid".

Djurgården hade inledningsvis mycket boll och hotade i den sjätte minuten efter hörna. Nicklas Bärkroth slog till på volley efter en andraboll, men sköt högt över mål. Lite senare kontrade Kalmar, men den gången sköt Maxwell i sin tur långt utanför mål.

Djurgården flyttade i slutet av första halvlek åter fram sina positioner och hotade främst med skott utifrån. Däremot skapade laget inte speciellt många klara målchanser. Då var Kalmar i stället möjligen närmast strax före halvtid. Maxwell dribblade sig in i straffområdet och tog avslut, men tätt utanför mål. Det innebar 0-0 i halvtid.

Djurgården höjde i andra halvlek tempot mot mål och bland annat var Aslak Fonn Witry nära med ett hårt pressat skott långt utifrån. Norrmannen var nära att få fira, men fick se Lucas Hägg-Johansson stå för en fin räddning.

Startelvor:

Djurgården: Vaiho - Witry, Une Larsson, Danielson, Käck - Ring, Ulvestad, Walker - Bärkroth, Turay, Radetinac.

Kalmar FF: Hägg-Johansson - Nouri, V. Elm, Aliti - Johansson, Romario, R. Elm, Rafael, Agardius - Maxwell, Fröling.

Matchen började klockan 19.00 och sänds på Sportkanalen och streamat på cmore.se.