TV: JUST NU: Yasin med första chansen för Häcken

Foto: C More

När Häckens startelva presenterades stod det klart att Häckens anfallsstjärna Paulinho börjar på bänken. I stället bildar Daleho Irandust, Alexander Jeremejeff och Ahmed Yasin anfallstrio.

När ÖSK:s startelva släpptes stod det klart att tränaren Axel Kjäll väljer att förpassa Carlos Strandberg till bänken.

Häcken tog ett tydligt kommando om matchen från start och efter knappt tio minuters spel testade Ahmed Yasin avslut. Yttern fick bollen till vänster om straffområdet, tog ett par steg in i banan och sköt ett hårt skott mot den främre stolpen, som Oscar Jansson i ÖSK-målet dock kunde ta hand om.

Lagens startelvor:

Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Mohammed, Faltsetas – Irandust, Jeremejeff, Yasin

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Brorsson - Granlund, Gerzic, Rogic, Wright – Deprem, Prodell, Larsson

Du ser söndagens möte mellan lagen på C More Live och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.