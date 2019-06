TV: JUST NU: Ytterst nära för MFF - Brorsson prickar kryssribban

Foto: C More.

AIK tar under söndagseftermiddagen emot Malmö FF i ett glödhett toppmöte på Friends Arena i allsvenskan. AIK har både Panajotis Dimitriadis och Anton Salétros avstängda, medan Rasmus Lindkvist är förkyld. Därmed går i stället Daniel Granli in i backlinjen, medan Heradi Rashidi tar plats på vänsterkanten.

AIK skapade matchens första chans redan i den första minuten. Hemmalaget tilldömdes frispark vid halvplan, vilken Sebastian Larsson lade snabbt och direkt i djupled bakom Malmös backlinje. Där hade Tarik Elyounoussi tagit en löpning och norrmannen fick ett bra läge att avsluta mot Johan Dahlin, men fick till sin besvikelse se sitt försök gå över ribban.

Det var lite av ett ställningskrig under den första delen av matchen och båda lagen hade svårt att luckra varandras försvarsspel. Efter dryga 25 minuter skapade dock både AIK och Malmö heta chanser. Först skickade Sebastian Larsson in en inläggsfrispark i straffområdet och den fick Tarik Elyounoussi pannan på, men även den gången var hans försök över ribban. Kort därefter tilldömdes MFF frispark en bit utanför straffområdet och den lade Anders Christiansen in i AIK:s "box". Franz Brorsson nådde högst på inlägget och skarvade mot den bortre stolpen och bollen var sånär på väg in i mål. Brorssons nick träffade kryssribban.

Startelvor:

AIK: Linnér - Granli, Karlsson, Mets - Sundgren, Larsson, Adu, Elyounoussi, Rashidi - Obasi, Goitom.

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Lewicki, Brorsson, Safari - Traustason, Innocent, Christiansen, Rieks - Antonsson, Rosenberg.

AIK-Malmö FF sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 14.30 under söndagen.