TV: Kadewere frälste Djurgården med solomål

STOCKHOLM. Djurgården tog under torsdagen sin tredje raka seger.

Mot Örebro vann man med 2-0, efter ett solomål av Tino Kadewere.

- Vi skulle ha kunnat göra fler mål, säger Kerim Mrabti till C More.