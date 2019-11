TV: Kaibs drömskott gav Elfsborg fint avslut: "Vilket mål"

Helsingborg och Elfsborg möttes i den sista omgången på Olympia. Då drog bortalaget längsta strået - detta efter Rami Kaibs drömskott. - Vilket skott och vilket mål han gör, sa C Mores kommentator Anders Fredriksson.

Helsingborg och Elfsborg var båda två på säker mark och inte inblandade i någon kamp om bottenstriden. Det gjorde att lagen kunde spela ut sin fotboll på Olympia där Elfsborg kom stärka av fem raka matcher utan förlust.

Matchens första möjlighet fick HIF:s Mohammed Abubakari då han i straffområdet vände och vred och sköt sedan ett skott - rakt på målvakten Tim Rönning. Elfsborgs Rasmus Alm hade sedan ett bra avslut där Anders Lindegaard fick sträcka ut ordentligt för att rädda.

Dödläget bröts av just nämnde Rasmus Alm. Han öppnade målskyttet mot Blåvitt i förra matchen i 34:e matchminuten, i samma minut mot HIF avslutade han en vacker omställning då Alm spelades fram av Jonathan Levi och sköt sedan fint in 1-0 till gästerna via stolpen.

- Det känns som att de har kontroll på det men jag tycker att vi skapar farligare målchanser, det är ju det som räknas, sa Alm till C More.

Bara minuter senare fick Deniz Hümmet en superchans att göra 2-0, stiligt framspelad av Levi men avslutet gick utanför vänstra stolpen.

- Vi slarvar i sista tredjedelen, vi måste vara mycket mer noggranna där men i det övriga spelet tycker jag det ser bra ut, sa HIF:s Armin Gigovic till C More.

Tidigt i andra halvlek kom kvitteringen, Gigovic spelade fram Alexander Farnerud som vackert styrde in 1-1.

Men ställningen blev kortvarig, Jonathan Levi hittade i 54:e minuten Rami Kaib till vänster i straffområdet. 22-åringen tittade upp och drog iväg ett stenhårt avslut som letade sig upp i Lindegaards kryss.

- Oj, oj, oj. vilket skott och vilket mål han gör, sa C Mores kommentator Anders Fredriksson.

Sedan hade Alm ett kanonläge att utöka men denna gång stod den tidigare Manchester United-målvakten för en mycket fin räddning.

2-1 blev också slutresultatet vilket gör att Elfsborg blir åtta och Helsingborg tia i tabellen.

Startelvor:

Helsingborg: Lindegaard - Holgersson, Liverstam, Granqvist, Eriksson - Abubakari, Gigovic - Mikkelsen, Farnerud, Svensson - Gero

Elfsborg: Rönning - Holst, Gregersen, Henriksson, Kaib - Nilsen, Olsson, Alm - Levi, Hummet, Karlsson

Se Kaibs drömskott till 2-1 i spelaren ovan.