TV: Kalle Holmberg var lovande i ishockey - valde ändå fotboll: "Farsan säger att jag var bättre i hockey"

Kalle Holmberg vann förra året skytteligan i allsvenskan då han gjorde 14 mål under säsongen. Den här säsongen har han inte haft det lika lätt att hitta nätet, men på slutet har det lossnat för Peking-anfallaren och med två omgångar kvar att spela står han noterad för nio fullträffar.

Men Holmberg kunde valt att verka i en annan sport än fotboll. Som ung var han lovande i ishockey och spelade mycket tillsammans med sin bror. Dessutom har hans familj hockeyhistoria, då pappan Mikael vunnit två SM-guld med Färjestad.

- Farsan säger att jag var bättre i hockey än fotboll. Det får stå för honom, men både jag och brorsan spelade mycket hockey som små. Till slut fick man välja och jag umgicks mer med fotbollsgrabbarna, det var väl det som i slutändan som gjorde att jag valde fotbollen, säger Holmberg till C More.

Det är trots allt i fotboll som han gjort sig en karriär och nu får Holmberg uppleva en guldstrid i allsvenskan. Och även om det är AIK som leder serien, så tycker forwarden att IFK Norrköping egentligen är ett bättre lag.

-Det tycker jag. Men sedan är det klart att vi har olika spelare för olika positioner och ett annat tänk. De har ett mer defensivt tänk. Sedan tycker jag vi har en bredare trupp än dem, även om de givietvis har en bra trupp.

