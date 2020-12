TV: Kalmar vände mot J-Södra - nära spel i allsvenskan 2021

Jönköpings Södra tog under onsdagskvällen emot Kalmar FF i det första kvalmötet om en allsvensk plats 2021. Då blev det en dramatisk start på kvällen på Stadsparksvallen.

Jönköpings Södra tog nämligen redan i den tredje minuten ledningen, då Kevin Rodeblad Lowe nickade in bollen i mål till hemmaledning. Bara några minuter senare var även J-Södra-kaptenen Fredric Fendrich nära att utöka till 2-0 med ett hårt pressat avslut, men Lucas Hägg-Johansson räddade den gången till hörna. Sedan lyfte Kalmar.

- Jag hann inte tänka så mycket. Han (Fendrich) sköt långt ifrån, så om den hade gått in hade säkert någon tyckt: "Fan, den borde han ha tagit". Det var skönt, säger KFF-målvakten Hägg-Johansson till Dplay.

I den tionde minuten slog Emin Nouri in ett inlägg i straffområdet, som Rodeblad Lowe oturligt nog stötte in i eget mål. Ett plus ett för Rodeblad Lowe där och då. Lite senare tog även Kalmar ledningen i matchen, då Sebastian Ring från straffområdeslinjen satte bollen i mål med ett välplacerat avslut till 2-1 i paus.

I andra halvan av matchen var KFF bättre än rivalen och utökade tidigt till 3-1 genom norske anfallaren Geir André Herrem. Sedan var även Nils Fröling nära 4-1 från nära håll, men fick se Frank Andersson rädda avslutet. J-Södra skapade samtidigt också chanser, men utan att få utdelning. Bland annat var Moustafa Zeidan nära med ett farligt avslut.

Kalmar höll i slutändan undan och vann till slut med 3-1. Därmed har KFF nu ena benet i allsvenskan 2021. Returen spelas på söndag på Guldfågeln Arena.

- Det var mycket kamp. Det var två lag som fajtades. Jönköping fick en drömstart med ett tidigt mål, men vi kämpade oss tillbaka, säger Hägg-Johansson.

Startelvor:

Jönköpings Södra: Pettersson - Vagic, Svensson, Haliti - Gustafson, Zeidan, Fendrich, Al-Ammari, Rodeblad Lowe - Hamidovic, Kozica.



Kalmar FF: Hägg Johansson - Nouri, Johansson, Elm, Ring - Magnusson, Israelsson, Romario, Jansson - Fröling, Sachpekidis.