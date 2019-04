TV: Khalili fixade första Bajen-segern i första starten - blev tvåmålsskytt mot AFC

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

STOCKHOLM. Hammarby blev sista lag att vinna en match i allsvenskan 2019. Bajens första seger kom mot AFC Eskilstuna under söndagen och det mycket tack vare Imad Khalili.

På bänken under hela den allsvenska premiären mot Elfsborg. På bänken under hela matchen mot Kalmar. Inhopp i den 69:e minuten senast mot Helsingborg. Men mot AFC Eskilstuna under söndagen fick Imad Khalili chansen från start för första gången i serien det här året, i skadade Alexander Kacaniklic frånvaro, och då tackade den forne skyttekungen för förtroendet på bästa vis. Yttermittfältaren gjorde två mål när Hammarby vann med 3-1 och bärgade sin första seger i årets allsvenska, inför 19 445 åskådare på Tele2 Arena.

Khalili satte sitt första mål för kvällen i den 18:e minuten. Efter pass från Darijan Bojanic placerade 32-åringen in 1-0 lågt i ena hörnet från en position utanför straffområdet. Innan hans andra mål hann nyförvärvet Vidar Örn Kjartansson göra 2-0. Den isländske stjärnan styrde in ett Jeppe Andersen-skott i mål efter lite mer än en halvtimmes spel. Därmed har lånet från Rostov gjort två mål i år, efter att ha nätat mot Helsingborg i omgång tre.

Efter en dryg timmes spel rullade sedan Khalili in 3-0 för Hammarby mellan AFC-keepern Ole Söderbergs ben. Muamer Tankovic stod för framspelningen med ett instick i djupled. Gästerna reducerade till 3-1 genom Ivan Bobko (stötte in bollen i mål från nära håll efter en hörna) i den 82:a minuten men närmare än så kom aldrig AFC en poäng. Bobkos mål blev matchens sista.

Den grönvita segern innebär att Hammarby står på fem poäng efter fyra spelade omgångar. Laget är nu på säker mark i allsvenskan och har bara två poäng upp till andraplatsen. AFC har skrapat ihop fyra poäng.

Hammarbys lag: Gianluca Curci - Simon Sandberg, David Fällman, Mads Fenger (Kossounou Odilon 78), Dennis Widgren - Jeppe Andersen, Darijan Bojanic - Imad Khalili, Nikola Djurdjic (Leo Bengtsson 73), Muamer Tankovic (Vladimir Rodic 68) - Vidar Örn Kjartansson

AFC:s lag: Ole Söderberg - Adnan Kojic (Kristijan Miljevic 79), Jesper Björkman, Jose Leon, Kadir Hodzic (Artem Rakhmanov 86) - Ousmane Camara, Anel Rashkaj, Wilhelm Loeper, Ivan Bobko (Mamadou Kouyate 83) - Adi Salic, Samuel Nnamani