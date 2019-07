TV: Khalilis oväntade pausintervju: "Tror vi får en utskällning av Billborn"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Ledning med 4-1 i paus mot Elfsborg. Då var Hammarbys tvåmålsskytt Imad Khalili ändå inte nöjd. - Jag vet inte om halvleken är så jäkla fin, sa han till C More.

Hammarby körde över Elfsborg i den första halvleken på Tele2 Arena under måndagen. I paus ledde man med 4-1, bland annat efter två mål av Imad Khalili (ersatte Vidar Örn Kjartansson, som lämnat, längst fram i planen).

Men trots den stora ledningen var Khalili inte nöjd med Bajens första 45 minuter när domaren blåste för vila.

- Jag vet inte om den (halvleken) är så jäkla fin. Det är individuellt skickliga moment som leder till att vi leder med 4-1. Lagmässigt måste vi jobba mycket hårdare tillsammans. Nu bjöd vi in Elfsborg i matchen, de kunde gjort både ett, två eller tre mål, sa forwarden till C More.

Khalili trodde då att tränaren Stefan Billborn skulle höja rösten i omklädningsrummet under pausen.

- Jag tror vi kommer få en liten utskällning av Billborn, sa han.