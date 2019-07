TV: Kjartansson om framtiden: "Kommer visa sig inom några dagar"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Lånet med Hammarby går ut vid midnatt. Ännu är det oklart var Vidar Örn Kjartansson kommer att spela i höst. - De närmaste dagarna kommer det avgöras var jag ska vara nästa säsong, säger islänningen till C More.

Vidar Örn Kjartansson har tillbringat våren på lån till Hammarby från ryska Rostov, och blev i kväll matchhjälte när han sköt segern till Bajen på stopptid i mötet med Sundsvall. Kvällens match kan också ha varit Kjartanssons sista i Hammarby-tröjan då lånet går ut just i dag, 15 juli.

- Så vitt jag vet åker jag tillbaka till Ryssland i morgon eller på onsdag. Vi får kanske prata med styrelsen där. De närmaste dagarna kommer det avgöras var jag ska vara nästa säsong. Jag vet ingenting just nu, men det kommer visa sig inom några dagar, säger Kjartansson till C More.

- Jag gillar att vara i Hammarby. Det har varit bra och jag skulle vilja stanna här. Men har kontrakt med Rostov. Jag måste veta vad de vill.

Du ser din framtid i Rostov?

- Jag vet inte hur det kommer bli. De bestämmer allt. Det kanske är i Rostov min framtid ligger, ja.

Se intervjun med Kjartansson i spelaren ovan.