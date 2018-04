TV: Kollaps för Malmö - Kalmar tog storseger mot regerande svenska mästaren

Malmö FF hade visserligen haft en tung säsongsstart och inte vunnit i allsvenskan i Kalmar sedan 2013, men första halvlek i dagens allsvenska match var en rejäl chockhalvlek för bägge lagen.

I en övrigt spelmässigt jämn halvlek fick Kalmar FF ett inkast efter en knapp halvtimme. Chima Akas kastade långt, Franz Brorsson stötte i egen stolpe, och Måns Söderqvist slog in bollen med armen. Först blev det dömt som mål, sedan dömdes det borta, men efter en lång domardiskussion blev det åter definierat av ett mål Söderqvist erkände i C More i halvtid att bollen tog på handen.

- Bollen kom väldigt snabbt från stolpen och tar på handen. Det var inte meningen, en ren reflex.

Strax därefter fick Kalmar en frispark, som Viktor Elm gjorde mål på efter inlägg. I slutet av första halvlek fullbordades KFF:s succéhalvlek och MFF:s fiaskohalvlek med en kontring. Inspel Söderqvist, mål Hiago. Brassen Hiago gjorde därmed mål för tredje matchen i rad.

Malmö bytte bland annat in Egzon Binaku och Carlos Strandberg tidigt i första halvlek, och flyttade även runt lite bland spelarna på planen. De fick till en ramträff, flera bra chanser, och ett mål bortdömt för offside, men Kalmar klarade av den värsta anstormningen. Kalmar hann även med att ge allsvensk debut åt nyligen 18 år fyllda Nils Fröling, som förra säsongen tillhörde Åtvidaberg. Dessutom gjorde tidigare skadade Mikael Dyrestam comeback, sex månader efter sin senaste match.

Poängtappet stryker under Malmös dåliga säsongsstart, som nu är uppe på fyra poängtapp på sex matcher.

Se 3-0-målet i spelaren ovan.

Kalmar FF: Hägg Johansson – M.Hallberg (92'), V.Elm, Agardius, Akas – Hiago, H.Hallberg, Romário, Edqvist (92') – Söderqvist (78'), Diouf

Inhoppare: Fröling (78'), Hellborg (92'), Dyrestam (92')

Malmö FF: Dahlin – Larsson, Nielsen, Brorsson, Safari (58') – Rieks, Lewicki, Svanberg, Traustason (79') – Rosenberg, Jeremejeff (58')

Inhoppare: Strandberg (58'), Binaku (58'), Adrian (79')