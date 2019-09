TV: Kroons ilska: "Helt sjuk utvisning"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Dino Islamovic drog på sig straff och blev utvisad. Simon Kroon anser att det röda kortet var felaktigt. - En helt sjuk utvisning, säger han till C More.

Östersunds FK tog under lördagen emot Kalmar FF hemma på Jämtkraft Arena i allsvenskan. I mitten och i slutet av första halvlek hettade det till på planen, då Kalmar FF först blev tilldelat straff efter att Dino Islamovic gjorde ner Nils Fröling i straffområdet. Kalmar brände straffen, men samtidigt blev Islamovic utvisad för ÖFK:s del.

Simon Kroon, som lite senare föll i en duell med Jesper Manns, fick straff och gjorde mål, var än dock i halvtid irriterad över att Islamovic blev utvisad.

- Vi får en helt sjuk utvisning, men så är det, säger Kroon till C More.

C More: Om jag förstått allt rätt, så är det just för att det är en målchans.

- Ja, men då skulle de också haft rött. Helt sjukt, säger han.

Kroon menar samtidigt att det var korrekt att han fick straff, men att Manns, liksom Islamovic, borde ha blivit utvisad.

- Det är bra gjort, vi ska ha straff där. Det är straff, men sedan ska de ha rött kort också. Det är helt sjukt, säger ÖFK-spelaren.

